В Минске неизвестные с болгаркой напали на Посольство Ливии и избили дипломата
На место прибыли бойцы ОМОНа, но вскоре они якобы получили распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее.
Около 30 человек ранним утром 27 августа напали на здание Посольства Ливии в Минске. Об этом сообщает издание TUT.by. Неизвестные проникли на территорию дипучреждения и избили временного поверенного в делах Ливии Астейту Мухаммеда Мария. У дипломата сложилось впечатление, что злоумышленники хотят выманить его за территорию посольства, однако его отбили охранники.
Видео © TUT.by
В распоряжении портала также оказались кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как люди с болгарками перепрыгнули через забор и направились к зданию. Они разбили стекло, выломали дверь и потребовали от сотрудников посольства покинуть территорию, в противном случае они угрожали начать штурм первого этажа. Со слов очевидцев, среди нападавших было несколько арабов, а все остальные — люди славянской внешности.
Пострадавший дипломат. Фото © TUT.by
TUT.by сообщает, что на место прибыли бойцы ОМОНа, но вскоре они якобы получили распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее. МИД республики в происходящее также не вмешивался, поскольку посольство — это территория другого суверенного государства.
На данный момент злоумышленники самостоятельно покинули территорию посольства. Пострадавшему дипломату оказали медпомощь.