В Минске неизвестные с болгаркой напали на Посольство Ливии и избили дипломата

Около 30 человек ранним утром 27 августа напали на здание посольства Ливии в Минске. Об этом сообщает издание TUT.by. Неизвестные проникли на территорию дипучреждения и избили временного поверенного в делах Ливии Астейту Мухаммеда Мария. У дипломата сложилось впечатление, что злоумышленники хотят выманить его за территорию посольства, однако его отбили охранники.

В распоряжении портала также оказались кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как люди с болгарками перепрыгнули через забор и направились к зданию. Они разбили стекло, выломали дверь и потребовали от сотрудников посольства покинуть территорию, в противном случае они угрожали начать штурм первого этажа. Со слов очевидцев, среди нападавших было несколько арабов, а все остальные — люди славянской внешности.

Пострадавший дипломат. Фото © TUT.by

TUT.by сообщает, что на место прибыли бойцы ОМОНа, но вскоре они якобы получили распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее. МИД республики в происходящее также не вмешивался, поскольку посольство — это территория другого суверенного государства.