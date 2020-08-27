"Дипломатическая бойня". Лукашенко рассказал об угрозах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске о гибридной войне против республики и дипломатической бойне, сообщает БелТА.
— Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси... Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне, — цитирует агентство лидера республики.
Он добавил, что "неустоявшиеся соседи" страны не только открыто говорят о своей позиции по поводу повторных выборов в республике, но и вмешиваются во внутренние дела государства.
Пушков рассказал, какова вероятность объединения России и БелоруссииПо его словам, Лукашенко ждёт, что в условиях нынешнего кризиса Москва будет помогать официальному Минску ещё больше.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.