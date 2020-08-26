Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Задержанный житель Минска не выключил камеру в автозаке и снял жестокость белорусских силовиков — видео (18+)

За кадрами слышны ожесточённые удары дубинок. Некоторые мужчины в голос плакали от боли.

2573

Житель Минска Денис Германов был задержан на протестной акции поздно вечером 10 августа. С собой у него была небольшая камера, которую он прикрепил к карману толстовки. Когда мужчина попал в автозак, камера продолжила снимать всё, что происходило, и эти кадры могут шокировать зрителей.

Житель Минска не выключил камеру в автозаке и снял зверства белорусских силовиков.

Видео © TUT.by

Как рассказал Денис порталу TUT.by, задерживали и "месили" в тот вечер всех без разбора. За кадром можно услышать, как один из задержанных буквально умоляет его не бить, объясняя, что просто ехал с работы и не являлся участником акции протеста. Но на силовиков не действовали ни мольбы, ни уговоры.

На видео постоянно слышатся удары дубинок. Некоторые задержанные не выдерживали и начинали плакать от боли. Однако омоновца, чей голос тоже слышно за кадром, это только раззадорило.

Опубликовано видео жестокого избиения задержанных в Белоруссии

По предварительным данным, съёмка произведена в минском изоляторе на улице Окрестина.

Что ты плачешь, *** герой, ***. Я сказал тишина, ***. На, ***, животное! Ща, ***, придут, постригут тебя, *** . *** ты, ***, смотришь! Тебе *** лежится? — иронизирует неизвестный мужчина в форме перед тем, как нанести новый удар.

Когда автозак подъехал к изолятору на Окрестина, автор записи умудрился отстегнуть камеру и спрятать её в носок. Он был уверен, что, пока он сидит в камере, видео обнаружат и уничтожат, возможно, вместе с оборудованием. Однако спустя четыре дня, когда его освободили, Денис получил обратно свою зажигалку, сигареты, ключи, шнурки от кроссовок и... ту самую камеру. Видео тоже оказалось на месте.

В Белоруссии нашли мёртвым мужчину, пропавшего 10 дней назад. СМИ сообщали, что он участвовал в протестах

При этом супруга погибшего не знает, участвовал ли он в митингах.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

С того самого дня в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, которые сопровождаются задержаниями. В прошлое воскресенье демонстранты подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.

Выбор редакции

Loading...