Задержанный житель Минска не выключил камеру в автозаке и снял жестокость белорусских силовиков — видео (18+)

Житель Минска Денис Германов был задержан на протестной акции поздно вечером 10 августа. С собой у него была небольшая камера, которую он прикрепил к карману толстовки. Когда мужчина попал в автозак, камера продолжила снимать всё, что происходило, и эти кадры могут шокировать зрителей.

Житель Минска не выключил камеру в автозаке и снял зверства белорусских силовиков. Видео © TUT.by

Как рассказал Денис порталу TUT.by, задерживали и "месили" в тот вечер всех без разбора. За кадром можно услышать, как один из задержанных буквально умоляет его не бить, объясняя, что просто ехал с работы и не являлся участником акции протеста. Но на силовиков не действовали ни мольбы, ни уговоры.

На видео постоянно слышатся удары дубинок. Некоторые задержанные не выдерживали и начинали плакать от боли. Однако омоновца, чей голос тоже слышно за кадром, это только раззадорило.

— Что ты плачешь, *** герой, ***. Я сказал тишина, ***. На, ***, животное! Ща, ***, придут, постригут тебя, *** . *** ты, ***, смотришь! Тебе *** лежится? — иронизирует неизвестный мужчина в форме перед тем, как нанести новый удар.

Когда автозак подъехал к изолятору на Окрестина, автор записи умудрился отстегнуть камеру и спрятать её в носок. Он был уверен, что, пока он сидит в камере, видео обнаружат и уничтожат, возможно, вместе с оборудованием. Однако спустя четыре дня, когда его освободили, Денис получил обратно свою зажигалку, сигареты, ключи, шнурки от кроссовок и... ту самую камеру. Видео тоже оказалось на месте.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.