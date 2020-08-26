"Обычная практика". В белорусском МВД объяснили порчу паспортов россиян

Законодательство Республики Беларусь позволяет вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд, сообщает РИА "Новости".

Такое заявление сделано на фоне порчи паспортов российских журналистов, которым в удостоверениях личности поставлен штамп о запрете въезда в Белоруссию. Такие отметки по законам России считаются недействительными.

— Это обычная практика... что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина, — цитирует информагентство своего собеседника из МВД республики.

В ведомстве добавили, что международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы, не существует. Там напомнили, что даже при смене документов в республику таких граждан не пустят, потому что их данные остаются в базах правоохранительных органов.