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"Обычная практика". В белорусском МВД объяснили порчу паспортов россиян

Законом это не запрещено, сказали в ведомстве.

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Фото © Pixabay

Законодательство Республики Беларусь позволяет вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд, сообщает РИА "Новости".

Такое заявление сделано на фоне порчи паспортов российских журналистов, которым в удостоверениях личности поставлен штамп о запрете въезда в Белоруссию. Такие отметки по законам России считаются недействительными.

Это обычная практика... что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина, — цитирует информагентство своего собеседника из МВД республики.

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При этом она вынуждена каждый день "переступать через свой страх".

В ведомстве добавили, что международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы, не существует. Там напомнили, что даже при смене документов в республику таких граждан не пустят, потому что их данные остаются в базах правоохранительных органов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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