Тихановская — о нынешней ситуации в Белоруссии: Мы больше не оппозиция

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью телеканалу Fox News заявила, что другие страны не должны вмешиваться в ситуации в республике, а также отметила, что теперь она и её сторонники являются большинством.

Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы — большинство Светлана Тихановская Бывший кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, народ страны хочет жить в демократической республике и решать судьбу Белоруссии может только он. При этом Тихановская, по её собственному признанию, вынуждена "каждый день переступать через свой страх".