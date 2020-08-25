Тихановская — о нынешней ситуации в Белоруссии: Мы больше не оппозиция

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью телеканалу Fox News заявила, что другие страны не должны вмешиваться в ситуации в республике, а также отметила, что теперь она и её сторонники являются большинством.
Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и РоссииГлавная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.
Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы — большинство
Светлана Тихановская
Бывший кандидат в президенты Белоруссии
По её словам, народ страны хочет жить в демократической республике и решать судьбу Белоруссии может только он. При этом Тихановская, по её собственному признанию, вынуждена "каждый день переступать через свой страх".
Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.
Говоря об итогах встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, она подчеркнула, что тот заявил о готовности Штатов поддержать белорусский народ в сложившейся ситуации.