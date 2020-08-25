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Тихановская — о нынешней ситуации в Белоруссии: Мы больше не оппозиция

При этом она вынуждена каждый день "переступать через свой страх".

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Фото © AP Photo / Sergei Grits / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью телеканалу Fox News заявила, что другие страны не должны вмешиваться в ситуации в республике, а также отметила, что теперь она и её сторонники являются большинством.

Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Главная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.

Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы — большинство

Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, народ страны хочет жить в демократической республике и решать судьбу Белоруссии может только он. При этом Тихановская, по её собственному признанию, вынуждена "каждый день переступать через свой страх".

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Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.

Говоря об итогах встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, она подчеркнула, что тот заявил о готовности Штатов поддержать белорусский народ в сложившейся ситуации.

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