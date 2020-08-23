Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция. Об этом она заявила в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви для газеты Le Journal du Dimanche.
— Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причём даже в больших объёмах, чем с Европейским союзом, — отметила Тихановская.
Белорусская оппозиция не определилась с новым кандидатом в президентыПо словам представителя Координационного совета, до новых выборов нужно решить несколько важных задач.
Также экс-кандидатка подчеркнула, что Белоруссия не похожа на Украину, поэтому поворота на 180 градусов в вопросах международной политики быть не может. Однако она отметила, что оппозиция ждёт от стран Запада поддержки, и поблагодарила Францию за помощь.
— Франция стала первой страной, которая меня поддержала. Так, 14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство, — заявила Тихановская.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская смогла набрать 10,12%. Однако многие граждане Белоруссии не признали официальных результатов и вышли на митинги, а рабочие крупных заводов устроили забастовки. В ходе протестов погибло несколько человек, тело одного из них обнаружили вчера.