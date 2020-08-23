Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция. Об этом она заявила в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви для газеты Le Journal du Dimanche.

— Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причём даже в больших объёмах, чем с Европейским союзом, — отметила Тихановская.

Также экс-кандидатка подчеркнула, что Белоруссия не похожа на Украину, поэтому поворота на 180 градусов в вопросах международной политики быть не может. Однако она отметила, что оппозиция ждёт от стран Запада поддержки, и поблагодарила Францию за помощь.

— Франция стала первой страной, которая меня поддержала. Так, 14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство, — заявила Тихановская.