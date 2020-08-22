Зеленский заявил, что Лукашенко нужно провести повторные выборы президента Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести в стране повторные выборы главы государства, чтобы успокоить граждан.
— Я бы определённо сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я тоже баллотируюсь. Кто ещё хочет участвовать — вперёд!" — сказал Зеленский в интервью Euronews.
Лидер Незалежной добавил, что на месте Лукашенко пригласил бы на выборы всех возможных международных наблюдателей.
"Власть должна быть властью". Лукашенко дал оппозиции два дня на раздумьяПо словам президента, в стране ведёт работу "чёрная сотня".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.