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Зеленский заявил, что Лукашенко нужно провести повторные выборы президента Белоруссии

Также украинский лидер считает, что на голосование следует пригласить всех возможных международных наблюдателей.

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Фото © ТАСС / Петр Сивков

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести в стране повторные выборы главы государства, чтобы успокоить граждан.

Я бы определённо сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я тоже баллотируюсь. Кто ещё хочет участвовать — вперёд!" — сказал Зеленский в интервью Euronews.

Лидер Незалежной добавил, что на месте Лукашенко пригласил бы на выборы всех возможных международных наблюдателей.

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По словам президента, в стране ведёт работу "чёрная сотня".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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