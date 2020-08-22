В Белоруссии нашли мёртвым мужчину, пропавшего 10 дней назад. СМИ сообщали, что он участвовал в протестах

В Минске нашли тело мужчины, числившегося пропавшим без вести с 12 августа. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Ангел" во "ВКонтакте".

В последний раз 28-летнего Никиту Кривцова видели днём 12 августа, когда он из белорусской столицы направлялся на работу в деревню Королёв Стан. В беседе с порталом Onliner пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что следственно-оперативная группа прибыла к месту, где обнаружили тело мужчины.

Отмечается, что Кривцов входил в список пропавших после протестов, опубликованный белорусскими СМИ. При этом супруга погибшего отметила, что не владеет информацией о его участии в митингах.

— Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был он задержан или нет. Он 12 августа перестал выходить на связь. И всё, человек исчез, — рассказала Елена.

Женщина добавила, что также не знает, есть ли на теле Никиты следы каких-либо травм и избиений.