В Белоруссии нашли мёртвым мужчину, пропавшего 10 дней назад. СМИ сообщали, что он участвовал в протестах

В Минске нашли тело мужчины, числившегося пропавшим без вести с 12 августа. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Ангел" во "ВКонтакте".
В последний раз 28-летнего Никиту Кривцова видели днём 12 августа, когда он из белорусской столицы направлялся на работу в деревню Королёв Стан. В беседе с порталом Onliner пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что следственно-оперативная группа прибыла к месту, где обнаружили тело мужчины.
Отмечается, что Кривцов входил в список пропавших после протестов, опубликованный белорусскими СМИ. При этом супруга погибшего отметила, что не владеет информацией о его участии в митингах.
— Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был он задержан или нет. Он 12 августа перестал выходить на связь. И всё, человек исчез, — рассказала Елена.
Женщина добавила, что также не знает, есть ли на теле Никиты следы каких-либо травм и избиений.
В Минске завершилась акция протеста на площади НезависимостиВ мероприятии приняло участие порядка трёх тысяч человек.
Напомним, по официальным данным, в результате протестов в Белоруссии погибло три человека. Первой жертвой стал Александр Тарайковский. Изначально сообщалось, что его смерть произошла от взрыва устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону минского ОМОНа. Однако позже в СМИ появился ролик, на котором видно, что протестующий подходит к силовикам с пустыми поднятыми руками. Позже стало известно о парне, умершем в Гомеле после задержания. 18 августа МВД страны сообщило о третьей жертве. 19-летнего молодого человека сбила машина.