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Белорусская оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

По словам представителя Координационного совета, до новых выборов нужно решить несколько важных задач.

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Фото © ЕРА

Кандидата от белорусской оппозиции в случае новых президентских выборов пока не выбрали. Об этом рассказал РИА "Новости" член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко.

Кандидат пока не определён, об этом речи даже не может идти, — заявил экс-министр.

По его словам, перед новыми выборами нужно решить две важные задачи: разобраться со случаями насилия в отношении граждан и добиться рассмотрения Верховным судом Белоруссии жалобы на уже проведённые выборы.

Координационный совет белорусской оппозиции расширил состав

Ранее в него входило 70 человек.

Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах, — добавил Латушко.

Также он рассказал, что нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич пока не принимает активного участия в работе совета — ей не позволяет её здоровье.

Ранее Лайф писал о том, что в Координационном совете белорусской оппозиции избрали президиум. В него вошли Лилия Власова, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и уже упомянутый Павел Латушко.

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