Белорусская оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

Кандидата от белорусской оппозиции в случае новых президентских выборов пока не выбрали. Об этом рассказал РИА "Новости" член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко.

— Кандидат пока не определён, об этом речи даже не может идти, — заявил экс-министр.

По его словам, перед новыми выборами нужно решить две важные задачи: разобраться со случаями насилия в отношении граждан и добиться рассмотрения Верховным судом Белоруссии жалобы на уже проведённые выборы.

— Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах, — добавил Латушко.

Также он рассказал, что нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич пока не принимает активного участия в работе совета — ей не позволяет её здоровье.