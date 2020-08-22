Лукашенко приказал реагировать без предупреждения на нарушение границы с Запада

Белорусские военные должны реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Соответствующий приказ президент Белоруссии Александр Лукашенко дал министру обороны Виктору Хренину в ответ на доклад об участившихся случаях пролётов вблизи рубежей страны.
— Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения, — заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении.
Лукашенко заявил, что принял своё "самое серьёзное решение за четверть века"По мнению президента Белоруссии, войска НАТО "шевелятся" рядом с границей.
Ранее в ходе посещения военного полигона под Гродно Лукашенко обвинил НАТО в прямом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Он поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск военно-политического блока на территории Польши и Литвы. По мнению белорусского лидера, в стране пытаются провернуть сценарий цветных революций.