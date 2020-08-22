Лукашенко приказал реагировать без предупреждения на нарушение границы с Запада

Белорусские военные должны реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Соответствующий приказ президент Белоруссии Александр Лукашенко дал министру обороны Виктору Хренину в ответ на доклад об участившихся случаях пролётов вблизи рубежей страны.

— Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения, — заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении.