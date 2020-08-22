Лукашенко на фоне заявлений об угрозе с Запада сменил главу Гродненской области

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник оставляет свою должность, чтобы взять руководство над Гродненской областью. Соответствующие кадровые перестановки осуществил президент страны Александр Лукашенко. Областные депутаты поддержали назначение.
— Мною принято решение о направлении к вам вашего человека — Владимира Степановича Караника. Для меня это большая потеря. Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело, — цитирует Лукашенко БелТА.
Лукашенко заявил, что возглавлявший ранее этот регион Владимир Кравцов хорошо себя показал на своём посту и к нему нет никаких претензий.
"Покрошили бы и выплюнули". Лукашенко порассуждал о судьбе Белоруссии без негоПрезидент уверен, что его республика справится с кризисом и без помощи ОДКБ.
Как сообщал Лайф, ранее на митинге в Гродно перед сторонниками Александр Лукашенко заявил о едином мнении с президентом России Владимиром Путиным по событиям в Белоруссии.