Лукашенко заявил, что не допустит в стране "ползучее уничтожение русского языка"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "ползучее уничтожение русского языка". Об этом он сказал, выступая на встрече с жителями Гродно.

— В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдём на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда, — заявил президент.

Александр Лукашенко прибыл на митинг в Гродно в субботу после посещения Гожского полигона. Во время своего выступления он уже успел попросить белорусов простить милицию, а также сообщил о решении закрыть предприятия, которые вышли на забастовки.