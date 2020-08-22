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Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Президент усомнился в достоверности фотографий, на которых изображены травмы протестующих.

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Фото © ЕРА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан простить ошибки правоохранителей, которые те допустили во время акций протестов. Об этом он заявил на митинге, который проходит в Гродно.

Что вы будете делать, если начнётся бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их, — попросил президент.

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По предварительным данным, съёмка произведена в минском изоляторе на улице Окрестина.

Также Лукашенко заявил, что 60% фотографий травм пострадавших от рук сотрудников спецслужб — постановочные.

Напомним, президент Белоруссии прибыл в Гродно после посещения Гожского полигона. Он пообщался с военными и заявил о собственной решимости в вопросе защиты страны от войск НАТО.

Ранее Лайф писал о том, что протесты в Белоруссии привели к закрытию в Минске офиса Viber. Глава компании заявил, что нескольких сотрудников компании задержали "без видимых причин".

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