Лукашенко попросил белорусов простить ошибки правоохранителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан простить ошибки правоохранителей, которые те допустили во время акций протестов. Об этом он заявил на митинге, который проходит в Гродно.

— Что вы будете делать, если начнётся бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их, — попросил президент.

Также Лукашенко заявил, что 60% фотографий травм пострадавших от рук сотрудников спецслужб — постановочные.

Напомним, президент Белоруссии прибыл в Гродно после посещения Гожского полигона. Он пообщался с военными и заявил о собственной решимости в вопросе защиты страны от войск НАТО.