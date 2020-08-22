Лукашенко заявил, что принял своё "самое серьёзное решение за четверть века"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал усиление вооружённых сил и переброску войск на западное направление своим "самым серьёзным решением за четверть века". Об этом лидер республики заявил на встрече с военными в Гродно.

— Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, — приводит слова Лукашенко издание "Sputnik Беларусь".

Ранее сегодня президент посетил пункт постоянной дислокации шестой отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними ситуацию после выборов. Также сообщается, что Лукашенко побывал на Гожском полигоне, где недавно прошли военные учения.