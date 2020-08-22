Лукашенко заявил, что принял своё "самое серьёзное решение за четверть века"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал усиление вооружённых сил и переброску войск на западное направление своим "самым серьёзным решением за четверть века". Об этом лидер республики заявил на встрече с военными в Гродно.
— Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, — приводит слова Лукашенко издание "Sputnik Беларусь".
Опубликовано видео жестокого избиения задержанных в БелоруссииПо предварительным данным, съёмка произведена в минском изоляторе на улице Окрестина.
Ранее сегодня президент посетил пункт постоянной дислокации шестой отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними ситуацию после выборов. Также сообщается, что Лукашенко побывал на Гожском полигоне, где недавно прошли военные учения.
Напомним, что после 12 дней протестов, вызванных результатами президентских выборов, Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в прямом вмешательстве в дела Белоруссии. Он заявил, что Запад оказывает протестующим "военную поддержку" и хочет "затащить" в страну нового президента. Однако вводить в стране режим военного положения президент не хочет.