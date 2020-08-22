Первый замгоссекретаря США Биган прилетит на переговоры в Москву

В рамках европейского турне на следующей неделе ожидается визит в Россию первого замгоссекретаря США Стивена Бигана. Как сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, помимо вопросов двусторонних отношений дипломаты в обязательном порядке обсудят и ситуацию в Белоруссии.
— Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире — это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений, — заявил РИА "Новости" дипломат.
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве во внутренние дела БелоруссииПо его мнению, если иностранные войска войдут на территорию страны, на ней "можно поставить крест".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.