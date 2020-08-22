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Первый замгоссекретаря США Биган прилетит на переговоры в Москву

Одной из главных тем обсуждений с российскими дипломатами станет ситуация в Белоруссии.

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Первый замгоссекретаря США Стивен Биган. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

В рамках европейского турне на следующей неделе ожидается визит в Россию первого замгоссекретаря США Стивена Бигана. Как сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, помимо вопросов двусторонних отношений дипломаты в обязательном порядке обсудят и ситуацию в Белоруссии.

Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире — это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений, — заявил РИА "Новости" дипломат.

Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

По его мнению, если иностранные войска войдут на территорию страны, на ней "можно поставить крест".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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