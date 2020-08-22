Лукашенко заявил о попытках провернуть в Белоруссии сценарий цветных революций

В Белоруссии пытаются провернуть сценарий цветных революций с использованием внешнего фактора. Такое мнение высказал глава государства Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно.

— Как мы и предполагали, всё идёт по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда, — заявил он.

Лукашенко считает, что оппоненты пытаются рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь обстановку на внешней границе. На это, по его словам, указывает стягивание войск НАТО к белорусским границам. Глава государства также указал на попытки "затащить альтернативного президента" в страну, активизацию протестных настроений и бандитизма в обществе.

Он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все меры для защиты "западной жемчужины Белоруссии с центром в Гродно" и в общем "территориальной целостности страны".