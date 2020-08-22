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Канада рассматривает "все варианты" поддержки жителей Белоруссии, заявил глава МИД

Он также отметил необходимость наказать тех, кто "подорвал демократические принципы" в республике.

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Фото © Анна Иванова / ТАСС

Канадское правительство рассматривает все возможные способы поддержки белорусов, чтобы помочь им провести новые выборы президента страны. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Глава МИД Канады пообещал Тихановской "защищать" Белоруссию

По его словам, он внимательно наблюдает за ситуацией.

Мы рассматриваем все варианты поддержки народа Белоруссии в его призыве к свободным и справедливым выборам,написал он в "Твиттере".

По его словам, после состоявшегося второго разговора со Светланой Тихановской руководство страны "полно решимости", чтобы найти и привлечь к ответственности тех, кто "подорвал демократические принципы" в республике.

Ранее Лайф сообщал, что Канада не признала итогов президентских выборов в Белоруссии. Помимо неё то же самое сделали Европарламент и Великобритания.

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