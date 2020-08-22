Канада рассматривает "все варианты" поддержки жителей Белоруссии, заявил глава МИД

Канадское правительство рассматривает все возможные способы поддержки белорусов, чтобы помочь им провести новые выборы президента страны. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Глава МИД Канады пообещал Тихановской "защищать" БелоруссиюПо его словам, он внимательно наблюдает за ситуацией.
— Мы рассматриваем все варианты поддержки народа Белоруссии в его призыве к свободным и справедливым выборам, — написал он в "Твиттере".
По его словам, после состоявшегося второго разговора со Светланой Тихановской руководство страны "полно решимости", чтобы найти и привлечь к ответственности тех, кто "подорвал демократические принципы" в республике.
Ранее Лайф сообщал, что Канада не признала итогов президентских выборов в Белоруссии. Помимо неё то же самое сделали Европарламент и Великобритания.