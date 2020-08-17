Британия отказалась признать итоги президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями, а потому Великобритания не будет признавать их официальные итоги. Такое заявление сделал министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб. Он добавил, что Лондон настаивает на независимом расследовании в рамках ОБСЕ процесса выборов в Белоруссии.
— Соединённое Королевство не признаёт этих результатов. Есть настоятельная необходимость в независимом расследовании в рамках ОБСЕ в связи с нарушениями на этих нечестных выборах, — заявил Рааб.
Также дипломат подчеркнул, что Британия намерена вместе с международными партнёрами наказать виновных и привлечь к ответственности власти Белоруссии. Каким образом, Рааб уточнять не стал.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии обжалует итоги выборов в Верховном судеПо его словам, необходима досрочная сессия парламента для принятия правовых решений.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.