Британия отказалась признать итоги президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями, а потому Великобритания не будет признавать их официальные итоги. Такое заявление сделал министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб. Он добавил, что Лондон настаивает на независимом расследовании в рамках ОБСЕ процесса выборов в Белоруссии.

— Соединённое Королевство не признаёт этих результатов. Есть настоятельная необходимость в независимом расследовании в рамках ОБСЕ в связи с нарушениями на этих нечестных выборах, — заявил Рааб.

Также дипломат подчеркнул, что Британия намерена вместе с международными партнёрами наказать виновных и привлечь к ответственности власти Белоруссии. Каким образом, Рааб уточнять не стал.