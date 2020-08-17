Экс-кандидат в президенты Белоруссии обжалует итоги выборов в Верховном суде

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что подаст жалобу на итоги выборов в Верховный суд.
— Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс, — цитирует политика ТАСС.
"Погибнем как нация". Лукашенко назвал страны, которые "приказывают" Белоруссии провести новые выборыКак заверил президент, он созвал митинг сторонников, чтобы они защитили независимость страны.
В своём телеграм-канале Дмитриев заявил, что оппозиция требует "отпустить всех задержанных за мирные акции и политзаключённых". Кроме того, противники действующей власти будут добиваться проведения досрочной сессии палаты представителей для принятия решений об отставках, новых выборах с новым составом комиссий и "начала расследования преступлений против мирных граждан".
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.