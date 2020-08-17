Экс-кандидат в президенты Белоруссии обжалует итоги выборов в Верховном суде

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что подаст жалобу на итоги выборов в Верховный суд.

— Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс, — цитирует политика ТАСС.

В своём телеграм-канале Дмитриев заявил, что оппозиция требует "отпустить всех задержанных за мирные акции и политзаключённых". Кроме того, противники действующей власти будут добиваться проведения досрочной сессии палаты представителей для принятия решений об отставках, новых выборах с новым составом комиссий и "начала расследования преступлений против мирных граждан".