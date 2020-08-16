Эмманюэль Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Белоруссии

Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии Он опубликовал снимок с бело-красным флагом, вывешенным над входом в здание мэрии Киева.

— Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета, — написал французский лидер в "Твиттере" .

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.