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Эмманюэль Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Белоруссии

По его словам, протестующие демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета.

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Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов, и призвал Евросоюз выразить солидарность с народом республики.

Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии

Он опубликовал снимок с бело-красным флагом, вывешенным над входом в здание мэрии Киева.

— Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета, — написал французский лидер в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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