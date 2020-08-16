МВД Белоруссии назвало фейком информацию о четырёх тысячах задержанных в СИЗО

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала фейком информацию о четырёх тысячах задержанных на протестах, которые якобы остаются в СИЗО страны. Ранее об этом заявил представитель оппозиции.

— Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, — приводит её слова ТАСС.

Чемоданова добавила, что не нужно ничего придумывать, однако сходу назвать количество задержанных граждан, которые остаются в следственных изоляторах, не смогла. Она отметила, что точное число можно будет уточнить в Управлении надзорно-исполнительной деятельности в понедельник.