МВД Белоруссии назвало фейком информацию о четырёх тысячах задержанных в СИЗО

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала фейком информацию о четырёх тысячах задержанных на протестах, которые якобы остаются в СИЗО страны. Ранее об этом заявил представитель оппозиции.
— Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, — приводит её слова ТАСС.
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях участников протестного митингаРанее такую информацию опубликовало несколько местных СМИ.
Чемоданова добавила, что не нужно ничего придумывать, однако сходу назвать количество задержанных граждан, которые остаются в следственных изоляторах, не смогла. Она отметила, что точное число можно будет уточнить в Управлении надзорно-исполнительной деятельности в понедельник.
Штаб Тихановской выразил готовность обсудить с властями Белоруссии мирный уход ЛукашенкоКоманда оппозиционера призвала работников всех организаций в стране присоединиться к бессрочной забастовке.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.