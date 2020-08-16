МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях участников протестного митинга

Министерство внутренних дел Белоруссии не подтверждает задержания участников акции несогласных с итогами президентских выборов, прошедших в стране в воскресенье. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
— В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет, — цитирует Чемоданову ТАСС.
Ранее ряд белорусских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре Минска неизвестные схватили нескольких человек, посадили в микроавтобус и увезли. Также утверждалось о задержаниях во дворах.
Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в МинскеМногие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.
Напомним, 16 августа в Минске состоялось сразу два крупных митинга: первый — в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, второй — против него.