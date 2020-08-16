Бело-красное "море". Десятки тысяч протестующих собираются на площади Независимости в Минске

Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и уже дошла до Дома правительства. К ним присоединились и десантники в полосатых тельняшках. Площадь Независимости заполнена сторонниками белорусской оппозиции.

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Белорусы — как всегда. В Минске на проспекте Победителей мало того, что протестующие сами сделали мусорки, так еще нашлись волонтеры, которые этот мусор грузят в машины и увозят (и, кажется, даже сортируют!): pic.twitter.com/cQPdDnQAzc — TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Десятки тысяч участников акции протеста прошлись по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь. В руках у них бело-красно-белые флаги. Правоохранители препятствовать маршу не стали. Митингующие даже успели прибрать за собой мусор, загрузить его в машины и увезти.