Бело-красное "море". Десятки тысяч протестующих собираются на площади Независимости в Минске

Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и уже дошла до Дома правительства. К ним присоединились и десантники в полосатых тельняшках. Площадь Независимости заполнена сторонниками белорусской оппозиции.
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Белорусы — как всегда. В Минске на проспекте Победителей мало того, что протестующие сами сделали мусорки, так еще нашлись волонтеры, которые этот мусор грузят в машины и увозят (и, кажется, даже сортируют!): pic.twitter.com/cQPdDnQAzc— TUT.BY (@tutby) August 16, 2020
Десятки тысяч участников акции протеста прошлись по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь. В руках у них бело-красно-белые флаги. Правоохранители препятствовать маршу не стали. Митингующие даже успели прибрать за собой мусор, загрузить его в машины и увезти.
"Перемен" хором и флаги оппозиции. В Москве снова проходит акция в поддержку белорусской оппозицииУчастники митинга держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь".
Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал.