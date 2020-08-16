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Бело-красное "море". Десятки тысяч протестующих собираются на площади Независимости в Минске

Участники акции двигаются по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь.

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Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и уже дошла до Дома правительства. К ним присоединились и десантники в полосатых тельняшках. Площадь Независимости заполнена сторонниками белорусской оппозиции.

Видео © LIFE

Десятки тысяч участников акции протеста прошлись по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь. В руках у них бело-красно-белые флаги. Правоохранители препятствовать маршу не стали. Митингующие даже успели прибрать за собой мусор, загрузить его в машины и увезти.

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Участники митинга держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь".

Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал.

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