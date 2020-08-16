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В НАТО опровергли информацию о наращивании сил у границ с Белоруссией

При этом в военно-политическом блоке призвали Минск соблюдать право людей на мирные протесты.

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Военные учения НАТО в Литве. Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, но не наращивает свои силы в приграничных с ней зонах. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса на фоне заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко, что в Восточной Европе блок стягивает войска.

 Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны, — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, заверив, что деятельность альянса носит строго оборонительный и пропорциональный характер.

Одновременно с этим она подчеркнула, что НАТО может действовать на предотвращение конфликтов и сохранение мира. Кроме того, Лунгеску отметила, что белорусские власти должны "уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест".

В Литве ответили на слова Лукашенко о солдатах на границе

По словам литовского министра иностранных дел, президент Белоруссии пытается оправдать просьбы о помощи у России.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Однако 16 августа Александр Лукашенко организовал в Минске митинг своих сторонников. Как заявил во время акции белорусский лидер, к границам республики НАТО стягивает свои войска.

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