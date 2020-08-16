В Литве ответили на слова Лукашенко о солдатах на границе

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО стягивает войска к границам Белоруссии. При этом дипломат назвал лидера соседней страны "бывшим президентом".

The recent statement by the former president of #Belarus about increasing concentration of @NATO military forces at Belarus’ borders is a lie. Looks he desperately tries to prove call for #Russia’s help and completely ruin country’s independence. Lamentable. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 16, 2020

— Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооружённых сил НАТО у границ Белоруссии — ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны, — написал Линкявичюс в Twitter.