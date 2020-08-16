В Литве ответили на слова Лукашенко о солдатах на границе

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО стягивает войска к границам Белоруссии. При этом дипломат назвал лидера соседней страны "бывшим президентом".
The recent statement by the former president of #Belarus about increasing concentration of @NATO military forces at Belarus’ borders is a lie. Looks he desperately tries to prove call for #Russia’s help and completely ruin country’s independence. Lamentable.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 16, 2020
— Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооружённых сил НАТО у границ Белоруссии — ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны, — написал Линкявичюс в Twitter.
Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дняЛидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встанет в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией. В Белоруссии же рассказали о подготовке к военным учениям на границе с Литвой, которые пройдут с 17 по 20 августа