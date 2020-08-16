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В Литве ответили на слова Лукашенко о солдатах на границе

По словам литовского министра иностранных дел, президент Белоруссии пытается оправдать просьбы о помощи у России.

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Фото © ВС Литвы

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс опроверг заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО стягивает войска к границам Белоруссии. При этом дипломат назвал лидера соседней страны "бывшим президентом".

— Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооружённых сил НАТО у границ Белоруссии — ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны, — написал Линкявичюс в Twitter.

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встанет в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией. В Белоруссии же рассказали о подготовке к военным учениям на границе с Литвой, которые пройдут с 17 по 20 августа

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