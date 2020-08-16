"Уходи!" В Минске десятки тысяч человек вышли с требованием отставки Лукашенко — видео

Акция в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сменилась митингом оппозиции. У стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей собрались десятки тысяч протестующих. Они скандируют "Жыве Беларусь!", "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!" и размахивают бело-красно-белыми флагами.

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Многотысячные акции протеста проходят и в других городах страны: Гомеле, Бресте и Гродно. Основное требование демонстрантов там такое же, что и у протестующих в Минске, — "Уходи".