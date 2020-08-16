В Минске насчитали 65 тысяч человек на митинге в поддержку Лукашенко

МВД Белоруссии насчитало 65 тысяч человек на акции у Дома правительства в центре Минска, которую провели в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, на этом митинге выступил и сам президент страны. Он заявил, что позвал людей на митинг, чтобы "защитить страну". Также Лукашенко сказал, что "встал на колени" перед ними впервые в жизни.