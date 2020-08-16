Ответный митинг. В Белоруссии публикуют видео с вереницами автобусов, следующих в Минск

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Сегодня в 12:00 на площади Независимости в Минске должен состояться митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В соцсетях стали появляться видео с большим количеством автобусов, которые следуют из разных областей в Минск.
Местные жители делятся кадрами, как чиновники и госслужащие с утра приезжают на работу, где садятся в автобусы до столицы. Предположительно, их свозят в Минск для участия в провластном митинге. К примеру, в Гомеле чиновников забирали у зданий облисполкома, администраций Железнодорожного и Советского районов, химзавода и кинотеатра "Мир".
Автобусы съехались к стеле на выезде из Гомеля, а затем колонной двинулись в пункт назначения — на площадь Независимости в Минске. Нужно отметить, что там же, но на два часа позже митинга в поддержку Лукашенко запланирован другой — оппозиционный, и его обещают сделать самым масштабным за последнее время.
Митинги сторонников и противников Лукашенко состоятся в воскресенье в центре МинскаОтмечается, что те, кто поддерживает главу государства, выйдут под девизом "Не дадим развалить страну".
Ранее сообщалось, что в ряде городов США прошли акции в поддержку жителей Белоруссии, которые продолжают протестовать после выборов президента страны.