Цепкало сообщил, что его жену и детей не пропускают на границе России и Украины

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что его жену и двух детей не пропускают на границе России и Украины. Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

— Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Её держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Её вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, — отметил Цепкало.

Цепкало также добавил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.