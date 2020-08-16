Цепкало сообщил, что его жену и детей не пропускают на границе России и Украины

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что его жену и двух детей не пропускают на границе России и Украины. Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".
"Жыве Беларусь" по-американски. В городах США прошли акции в поддержку жителей республикиУчастники акций вышли на улицы с бело-красными флагами страны, у некоторых в руках были шарики.
— Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Её держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Её вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, — отметил Цепкало.
Цепкало также добавил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.
"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родинеПо его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.
Ранее сообщалось, что политического деятеля в России объявили в розыск после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело о взятке.