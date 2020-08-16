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Цепкало сообщил, что его жену и детей не пропускают на границе России и Украины

Он отметил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.

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Фото © ТАСС / AP

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что его жену и двух детей не пропускают на границе России и Украины. Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

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Участники акций вышли на улицы с бело-красными флагами страны, у некоторых в руках были шарики.

Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Её держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Её вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, — отметил Цепкало.

Цепкало также добавил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.

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По его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.

Ранее сообщалось, что политического деятеля в России объявили в розыск после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело о взятке.

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