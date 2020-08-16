"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родине

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выступил с видеообращением, в котором первым из глав дипмиссий страны заявил, что поддерживает тех, кто вышел на мирные акции протеста в республике. Видеозапись опубликована в соцсетях.

— Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны, — заявил Лещеня.

Дипломат отметил, что, просматривая фотографии с акций протеста в СМИ, на одной из них под "месивом из синяков и кровоподтёков" он узнал одноклассника своей дочери, который "точно никогда не числился в смутьянах". По его словам, как сотрудник МИДа за рубежом, он представляет белорусский народ, единственный источник власти, и поэтому поддерживает людей сейчас.

— Надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учёте позиций всех слоёв общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право, — заключил он.

Напомним, 9 августа в республике состоялись очередные выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После этого в стране начались протесты. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.