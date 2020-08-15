Лукашенко приказал направить десантников к западным границам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики перебросить воздушно-десантную бригаду, базирующуюся в Витебске, в Гродно в связи с напряжённой ситуацией на западных границах страны. Об этом сообщает БелТА.

Уточняется, что глава государства в ходе совещания в Центре стратегического управления Минобороны республики выразил обеспокоенность из-за учений НАТО на территории Польши и Литвы.

— Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряжённая ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявлял, что у него нет иных целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство.