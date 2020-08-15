Лукашенко приказал направить десантников к западным границам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики перебросить воздушно-десантную бригаду, базирующуюся в Витебске, в Гродно в связи с напряжённой ситуацией на западных границах страны. Об этом сообщает БелТА.
Уточняется, что глава государства в ходе совещания в Центре стратегического управления Минобороны республики выразил обеспокоенность из-за учений НАТО на территории Польши и Литвы.
"Не допустить подобных действий". Лукашенко отреагировал на идею выстроить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до КиеваГлава государства поручил силовым структурам страны дать оценку этим предложениям.
— Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряжённая ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявлял, что у него нет иных целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство.
"Нож в спину власти". Лукашенко заявил, что бастующим рабочим не место на предприятиях БелоруссииОн отметил, что власти страны "корячатся", чтобы люди на заводах имели нормальную зарплату.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.