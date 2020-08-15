Лукашенко: У меня нет иных целей, кроме сохранения независимого государства

— У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство , — цитирует главу республики БелТА .

Директор белорусского завода публично заявил о поражении Лукашенко на выборах — видео Руководитель предприятия, однако, отметил, что свой голос отдал действующему президенту.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.