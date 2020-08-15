В Белоруссии после автомобильных наездов на силовиков возбудили уголовные дела

В Белоруссии возбудили несколько уголовных дел по статьям о покушении на убийство и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел после наездов автомобилей на силовиков во время протестных акций в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

— В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на сотрудников, охраняющих общественный порядок, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже удалось установить три автомобиля, совершивших наезд, водители двух из них разыскиваются.