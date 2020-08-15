В Белоруссии после автомобильных наездов на силовиков возбудили уголовные дела

В Белоруссии возбудили несколько уголовных дел по статьям о покушении на убийство и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел после наездов автомобилей на силовиков во время протестных акций в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
— В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на сотрудников, охраняющих общественный порядок, — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже удалось установить три автомобиля, совершивших наезд, водители двух из них разыскиваются.
Директор белорусского завода публично заявил о поражении Лукашенко на выборах — видеоРуководитель предприятия, однако, отметил, что свой голос отдал действующему президенту.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.