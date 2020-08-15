Директор белорусского завода публично заявил о поражении Лукашенко на выборах — видео

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Директор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский, выступая перед сотрудниками предприятия, заявил, что Александр Лукашенко проиграл на выборах президента Белоруссии.
При этом руководитель завода признался, что отдал свой голос за действующего президента, однако понимает, что его мнение не поддержало большинство и Лукашенко не выиграл. Римашевский подчеркнул, что сделал свой выбор совершенно осознанно.
Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видеоЖители Минска также отдали сегодня дань памяти своему земляку, который погиб в ходе акций протеста.
— Я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл. Я согласен с тем, что моё мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы ещё все пожалеем об этом, — заявил он.
Собравшиеся сотрудники неодобрительно отреагировали на слова о выборе гендиректора, но стали аплодировать заявлению о поражении Лукашенко.
"Держите что-нибудь другое вместо дубинок". Pornhub обратился к МВД БелоруссииТем временем на улицах Минска остаются несогласные с результатами выборов.
Ранее президент заявил, что посетит МЗКТ и ответит на вопросы рабочих.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.