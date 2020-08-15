Ведущая двух белорусских гостелеканалов заявила о желании сотрудников СМИ бастовать

Ведущая и режиссёр двух белорусских телеканалов "Беларусь-1" и "Беларусь-3" Наталья Бибикова заявила, что работники Белтелерадиокомпании готовы выйти на забастовку, сообщает РИА "Новости".
— Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент, — цитирует издание её слова.
Литовский президент встанет в "живую цепь" от Вильнюса до границы с БелоруссиейПланируется, что в мероприятии примет участие и его предшественница Даля Грибаускайте.
Бибикова добавила, что ранее планировалось провести забастовку в понедельник, но из-за стремительно развивающихся событий она не исключает, что всё может произойти и раньше.
Ранее МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов. В ведомстве не отмечают инцидентов во время митингов.
Сейчас на улицах белорусской столицы остаются несогласные с результатами выборов, скандируя "Жыве Беларусь" и выступая против насилия. Тем временем сайт Pornhub опубликовал обращение к белорусским силовикам с предложением держать в руках что-нибудь другое вместо дубинок.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования.