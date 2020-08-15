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Литовский президент встанет в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией

Планируется, что в мероприятии примет участие и его предшественница Даля Грибаускайте.

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Фото © Facebook / nausedagitanas

Лидер Литвы Гитанас Науседа 23 августа поучаствует в мероприятии в поддержку жителей Белоруссии, протестующих после выборов президента республики. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил журналист Андрюс Тапинас, один из инициаторов массовой акции.

Насколько мне известно, президент Науседа, экс-президент Даля Грибаускайте планируют принять участие в нашем мероприятии, — заявил он.

Журналист уточнил, что порядка 12 тысяч человек зарегистрировались для участия в акции, проведение которой было анонсировано накануне. Организаторы считают, что для создания "живой цепи" от литовской столицы до границы с Белоруссией необходимо участие свыше 20 тысяч человек — протяжённость цепочки составит около 35 километров.

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Там считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

Ранее Науседа заявил, что не считает возможным называть своего белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства.

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