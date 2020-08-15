"Мы вместе! Мы с вами!" "Би-2" и Диана Арбенина обратились к белорусам — видео

Музыканты из группы "Би-2" обратились к жителям Белоруссии и властям страны в связи со сложившейся в республике ситуацией. Лёва и Шура, которые родились в Белорусской ССР (в Минске и Бобруйске соответственно), призвали силовые структуры перестать "избивать собственный народ и воевать" с ним.

— Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа, — написали музыканты под видео.

Не осталась в стороне и певица Диана Арбенина, которая также родилась в Белорусской ССР, в нынешней республике живут многие её родственники.

— Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит. <...> Будьте аккуратны, берегите друг друга, берегите себя в эти дни. Я с вами, — сказала артистка, отметив, что верит в справедливость.

Ранее Лайф рассказывал, что актриса Саша Бортич вышла к посольству в поддержку белорусов.