"Заставлю тебя плакать". В Сети появилось обращение Чака Норриса к Лукашенко

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В Сети появилось видео, на котором Чак Норрис обращается, предположительно, к Александру Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

— Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке "Ноль процентов" и "Мистер таракан" <...> Если ты не прекратишь то, что делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать, — говорит он на видео.

Ранее президент Белоруссии заявил, что пусть руководство заводов само разбирается со своими коллективами, которые хотят бастовать. Лукашенко добавил, что посетит МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей) и ответит на вопросы рабочих.