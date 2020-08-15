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"Заставлю тебя плакать". В Сети появилось обращение Чака Норриса к Лукашенко

Одно такое видеообращение от звезды стоит около $300, отмечают СМИ.

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Видео © LIFE SHOT

В Сети появилось видео, на котором Чак Норрис обращается, предположительно, к Александру Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке "Ноль процентов" и "Мистер таракан" <...> Если ты не прекратишь то, что делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать, — говорит он на видео.

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Глава республики также отметил, что власти должны не допустить создания "подленького настроения" в стране.

Ранее президент Белоруссии заявил, что пусть руководство заводов само разбирается со своими коллективами, которые хотят бастовать. Лукашенко добавил, что посетит МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей) и ответит на вопросы рабочих.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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