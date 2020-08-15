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Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

Ранее белорусский лидер назвал протестные настроения в стране угрозой не только для республики.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. О беседе лидеров двух стран сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Белоруссии и внутри неё после прошедших 9 августа выборов главы республики.

"Это уже угроза не только Белоруссии". Лукашенко объяснил, зачем собирается звонить Путину

Глава республики также отметил, что власти должны не допустить создания "подленького настроения" в стране.

Ранее Лукашенко высказался о протестах рабочих в Белоруссии. Политик считает, что с ними должно разбираться руководство предприятий.

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