Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. О беседе лидеров двух стран сообщил телеграм-канал "Пул Первого".
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Белоруссии и внутри неё после прошедших 9 августа выборов главы республики.
"Это уже угроза не только Белоруссии". Лукашенко объяснил, зачем собирается звонить ПутинуГлава республики также отметил, что власти должны не допустить создания "подленького настроения" в стране.
Ранее Лукашенко высказался о протестах рабочих в Белоруссии. Политик считает, что с ними должно разбираться руководство предприятий.