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Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Там считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

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Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото © ЕРА

Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президентами наших трёх стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации, заявил политик.

По словам Науседы, в первую очередь от властей Белоруссии ждут прекращения насильственных действий по отношению к протестующим и освобождения задержанных, затем и диалога с представителями общественности.

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Но и самим представителям СМИ он рекомендовал "не рисковать собой".

При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса, — добавил литовский лидер.

Также президент сообщил, что Литва, Латвия и Польша предложили создать в Белоруссии так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции. По его мнению, это поможет найти пути выхода из кризиса.

В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции, — пригрозил Науседа.

Ранее Лайф сообщал о том, что в ЕС раскритиковали ситуацию в Белоруссии и пригрозили санкциями.

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