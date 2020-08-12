Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

— Президентами наших трёх стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации, — заявил политик.

По словам Науседы, в первую очередь от властей Белоруссии ждут прекращения насильственных действий по отношению к протестующим и освобождения задержанных, затем и диалога с представителями общественности.

— При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса, — добавил литовский лидер.

Также президент сообщил, что Литва, Латвия и Польша предложили создать в Белоруссии так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции. По его мнению, это поможет найти пути выхода из кризиса.

— В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции, — пригрозил Науседа.