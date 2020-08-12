"Не видим другую сторону". Генерал ФСБ в отставке объяснил жестокость силовиков в Белоруссии

Жёсткие задержания, наезды военной техники на автомобили, разгон протестующих светошумовыми гранатами, стрельба резиновыми пулями и даже огонь на поражение — видео с таким описанием беспорядков в Белоруссии сейчас заполнены соцсети. Кадры шокируют уровнем жестокости и заставляют осуждать милицию, ОМОН. Однако генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов полагает, что эти ролики не показывают всю картину.

— Мы всегда видим только одну картинку, потому что всегда показывают и снимают драйв. Как правило, это драйв, связанный с действиями правоохранителей. Но мы с вами не видим другую сторону, мы не видим, чем вызваны эти действия. Я много раз бывал в таких ситуациях, я прекрасно понимаю, что в толпе такое количество провокаторов. Причём там можно найти кого угодно: хочешь — найдешь скинхеда, хочешь — найдешь игиловца*. Кого угодно! В толпе шпана, которая всегда примазывается к массовым акциям, они всегда в толпе, у них нет никаких политических взглядов, — говорит собеседник Лайфа.

Офицер видит очень чёткую позицию сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Михайлов убеждён, что силовикам дали конкретные инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации. Генерал-майор в отставке вместе с тем уверен, что любая неоправданная жестокость в рядах милиции по отношению к протестующим будет наказана. Он действительно видит в некоторых роликах с места событий чрезмерное насилие, но всё же не берётся судить правоохранителей, поскольку первопричины ситуации остаются за кадром.

Собеседник Лайфа также провёл аналогию между событиями в Белоруссии и в Киеве в январе 2014 года, когда более ста бойцов "Беркута" пострадали в огне от брошенных протестующими в них коктейлей Молотова. Михайлов считает, что тогда у украинских спецназовцев был приказ "не поддаваться на провокации". По мнению офицера, лишить бойцов права обороняться было предательством со стороны властей. Он уверен, что если бы им разрешили "подавить беспорядки", то они "Майдан разогнали бы в три секунды". Экс-сотрудник ФСБ заключил, что "беспорядки нельзя остановить, их можно только подавить".

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В городах республики проходят акции протеста. Они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.