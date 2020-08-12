Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили по телефону масштабные акции протеста и столкновения силовиков с митингующими в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Главы двух государств также затронули сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учётом регистрации в России первой в мире вакцины от CoViD-19. Путин и Макрон подробно обсудили обстановку в Ливане. Они сошлись на мнении о необходимости оказать помощь жителям страны после мощного взрыва в бейрутском порту. Говорили и о ситуации в Донбассе.
— Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договорённостей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", — говорится в сообщении.
Лукашенко назвал основных протестующих безработными и уголовникамиБелорусский лидер отметил, что именно от безделья они "гуляют по улицам и проспектам".
Масштабные акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий глава государства Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.