Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили по телефону масштабные акции протеста и столкновения силовиков с митингующими в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Главы двух государств также затронули сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учётом регистрации в России первой в мире вакцины от CoViD-19. Путин и Макрон подробно обсудили обстановку в Ливане. Они сошлись на мнении о необходимости оказать помощь жителям страны после мощного взрыва в бейрутском порту. Говорили и о ситуации в Донбассе.

— Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договорённостей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", — говорится в сообщении.