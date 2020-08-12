"Юлю сильно поранило осколками". Мама девочки из Гродно рассказала Лайфу, как ОМОН громил их машину

Мама пятилетней девочки, которая пострадала во время нападения сотрудников ОМОНа на их машину в белорусском городе Гродно, рассказала Лайфу о состоянии дочери. По словам женщины, малышка чувствует себя лучше. В больнице ей зашили раны и сделали компьютерную томографию.

— Сейчас она спит и отдыхает, восстанавливается от шока, — сообщила мама девочки.

Прошлым вечером в Гродно ОМОН жестоко задерживал протестующих. Без внимания силовики не оставили и проезжающие машины. В одной из них и ехала семья девочки.

— Мы возвращались с другого конца города к себе домой, по дороге шла толпа демонстрантов, стояла пробка из машин сигналящих, которые поддерживали толпу. Потом резко подъехал ОМОН и начал разбивать и бить машины, которые сигналили, — говорит мама малышки.

Её супруг испугался за семью, хотел объехать пробку по встречной полосе. В их легковой автомобиль въехал военный "тигр". Из машины выбежал ОМОН и начал выбивать стёкла в машине. Осколки посыпались на ребёнка.

Акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.