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"Юлю сильно поранило осколками". Мама девочки из Гродно рассказала Лайфу, как ОМОН громил их машину

Малышка получила травмы головы. Пришлось на скорой помощи везти её в больницу и зашивать раны.

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Фото: LiFE

Мама пятилетней девочки, которая пострадала во время нападения сотрудников ОМОНа на их машину в белорусском городе Гродно, рассказала Лайфу о состоянии дочери. По словам женщины, малышка чувствует себя лучше. В больнице ей зашили раны и сделали компьютерную томографию.

Сейчас она спит и отдыхает, восстанавливается от шока, — сообщила мама девочки.

"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутри

По словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.

Прошлым вечером в Гродно ОМОН жестоко задерживал протестующих. Без внимания силовики не оставили и проезжающие машины. В одной из них и ехала семья девочки.

Мы возвращались с другого конца города к себе домой, по дороге шла толпа демонстрантов, стояла пробка из машин сигналящих, которые поддерживали толпу. Потом резко подъехал ОМОН и начал разбивать и бить машины, которые сигналили, — говорит мама малышки.

Её супруг испугался за семью, хотел объехать пробку по встречной полосе. В их легковой автомобиль въехал военный "тигр". Из машины выбежал ОМОН и начал выбивать стёкла в машине. Осколки посыпались на ребёнка.

Акции протеста в городах Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие не согласны с результатами прошедших в республике президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Александр Лукашенко. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором виден момент задержания семьи пострадавшей девочки.

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