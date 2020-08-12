Военкор Семён Пегов рассказал, как его оглушили на акции протеста в Минске. Очнулся уже в автозаке

Основатель WarGonzo военный корреспондент Семён Пегов рассказал Лайфу, как потерял сознание во время акции протеста в Минске и как его вызволяли из СИЗО российские дипломаты. Журналист так и не узнал, кто именно ударил его по голове перед тем, как всё померкло.

— В какой момент я потерял сознание, не берусь утверждать: или со стороны ОМОНа мне прилетело, или со стороны протестующих уже начались более серьёзные провокации. Я находился между ними и в какой-то момент всё — темнота. Очнулся я уже в автозаке, — вспоминает журналист.

При этом пришёл в сознание Пегов в окружении серьёзных ребят: бойцов "Альфы" или "Алмаза" — точно определить он не смог в силу своего состояния. Далее лучше не стало. Военкора поместили в камеру СИЗО, где вместо четырёх человек сидело 15–20 задержанных. Изоляторы были попросту переполнены. Официальная информация о количестве задержанных, по мнению основателя WarGonzo, сильно занижена.

Журналист особо отметил работу российского посольства в Белоруссии. Дипломаты не видят отдыха уже несколько дней. Ни о каких электронных списках в СИЗО даже речи не идёт, поэтому сотрудники дипмиссии по очереди объезжают изоляторы в поисках россиян.