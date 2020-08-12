"Не знал, где нахожусь". Российский журналист рассказал, как его задержали силовики в Минске

Во время первой ночи протестов в Белоруссии российские журналисты оказались в группе митингующих, которую с двух сторон окружили сотрудники ОМОНа. Милиция применила слезоточивый газ. Сотрудники СМИ предприняли попытку бегства, но, так как плохо знали местность, оказались окружены. Затем их задержали, не учитывая, что они журналисты из России. Об этом рассказал корреспондент Daily Storm Антон Старков, который вернулся в Москву после освобождения из СИЗО в белорусской столице.

В его случае задержание происходило "очень гуманно", полагает Старков. Ему даже удалось в автозаке перекинуться парой фраз с сотрудниками ОМОНа.

— При задержании могло бы быть намного жёстче, учитывая ситуацию. Я не могу сказать, что меня прямо избили. До своего освобождения не знал, где именно нахожусь. Когда нас туда привезли, нас сначала отвели в такой дворик для прогулок и продержали там всю ночь. Место, где мы оказались, было самое гуманное, — рассказал журналист.

Антон отметил, что при себе у него был телефон, поэтому всю ночь журналист держал связь с редакцией. Затем милиционеры забрали у задержанных шнурки и ремнии, отвели их в изолятор.