Лукашенко назвал основных протестующих безработными и уголовниками

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные участники вспыхнувших после выборов массовых беспорядков — это безработные и уголовники. Своим мнением он поделился на заседании Совета безопасности республики.

— Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также обратился к "обуржуазившимся гражданам" с наставлением: не выдавать липовые справки белорусам о трудоустройстве. Президент также заявил, что все, сегодня не работающие, "должны быть изучены".