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Лукашенко назвал основных протестующих безработными и уголовниками

Белорусский лидер отметил, что именно от безделья они "гуляют по улицам и проспектам".

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Видео © Телеканал "Беларусь 1"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные участники вспыхнувших после выборов массовых беспорядков — это безработные и уголовники. Своим мнением он поделился на заседании Совета безопасности республики.

Основа всех этих так называемых протестующих люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также обратился к "обуржуазившимся гражданам" с наставлением: не выдавать липовые справки белорусам о трудоустройстве. Президент также заявил, что все, сегодня не работающие, "должны быть изучены".

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Кто-то уже несколько дней не может получить информацию о судьбе своих родных.

Ранее на заседании Лукашенко перечислил главные задачи, которые стоят перед белорусскими властями в связи с масштабными акциями протестов в стране.

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