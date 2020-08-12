"Скажите, где наши дети!" Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

Минский изолятор временного содержания на улице Окрестина стал одним из мест, куда доставляют задержанных в ходе массовых беспорядков в столице Белоруссии. За три дня протестов у стен изолятора собралась внушительная толпа родственников тех, кто пропал. Списки находящихся под стражей выдаются родным нерегулярно и не полностью, из-за чего многие люди по несколько дней не знают о судьбе своих близких. Есть женщины, которые плачут от бессилия в такой ситуации.

Людей меж тем продолжают доставлять в изолятор. Правоохранителям пришлось выстроить коридор из сотрудников для беспрепятственного проезда автозаков. Сквозь решётки небольших окон спецтранспорта видно, что среди задержанных есть и мужчины, и женщины.

Отметим, только по официальным данным МВД Белоруссии, за три дня беспорядков и протестов было задержано более шести тысяч человек. Среди них оказались и российские журналисты, в частности, был избит и задержан основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Его вместе с командой также доставили в изолятор на Окрестина. Журналисты уже освобождены и находятся в России.