"Скажите, где наши дети!" Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

Минский изолятор временного содержания на улице Окрестина стал одним из мест, куда доставляют задержанных в ходе массовых беспорядков в столице Белоруссии. За три дня протестов у стен изолятора собралась внушительная толпа родственников тех, кто пропал. Списки находящихся под стражей выдаются родным нерегулярно и не полностью, из-за чего многие люди по несколько дней не знают о судьбе своих близких. Есть женщины, которые плачут от бессилия в такой ситуации.
Людей меж тем продолжают доставлять в изолятор. Правоохранителям пришлось выстроить коридор из сотрудников для беспрепятственного проезда автозаков. Сквозь решётки небольших окон спецтранспорта видно, что среди задержанных есть и мужчины, и женщины.
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Отметим, только по официальным данным МВД Белоруссии, за три дня беспорядков и протестов было задержано более шести тысяч человек. Среди них оказались и российские журналисты, в частности, был избит и задержан основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Его вместе с командой также доставили в изолятор на Окрестина. Журналисты уже освобождены и находятся в России.
Побоище в Малиновке. Жители минского микрорайона сняли на видео жестокое задержание протестующихСиловики стреляли по окнам домов, если видели, что жильцы снимают происходящее на камеры.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.