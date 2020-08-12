МВД Белоруссии подтвердило, что во время протестов в Бресте милиция открывала огонь на поражение

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что милиционеры открыли огонь на поражение во время акции протеста в Бресте. В МВД утверждают, что боевое оружие было применено "для защиты жизни и здоровья" правоохранителей.

— В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, – заявили в МВД.