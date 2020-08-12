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МВД Белоруссии подтвердило, что во время протестов в Бресте милиция открывала огонь на поражение

В ведомстве заявили, что группа агрессивно настроенных граждан с арматурой напала на правоохранителей.

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Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что милиционеры открыли огонь на поражение во время акции протеста в Бресте. В МВД утверждают, что боевое оружие было применено "для защиты жизни и здоровья" правоохранителей.

В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, – заявили в МВД.

"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутри

По словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.

Один из жителей Бреста снял стрельбу на видео. Он рассказал, что просто выгуливал собаку на улице и получил резиновую пулю в руку.

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