МВД Белоруссии подтвердило, что во время протестов в Бресте милиция открывала огонь на поражение

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что милиционеры открыли огонь на поражение во время акции протеста в Бресте. В МВД утверждают, что боевое оружие было применено "для защиты жизни и здоровья" правоохранителей.
— В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, – заявили в МВД.
"Мама, на нас напали бандиты?" На акции протеста в Белоруссии силовики протаранили машину с ребёнком внутриПо словам матери малышки, омоновцы выбили стёкла и сломали зеркала машины дубинками, а сзади их протаранил военный автомобиль.
Один из жителей Бреста снял стрельбу на видео. Он рассказал, что просто выгуливал собаку на улице и получил резиновую пулю в руку.