"На поражение стрелял!" Жителю Бреста прострелили руку за прогулку с собакой

Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в Киеве Как полагают эксперты, принципиальное отличие украинского "Майдана" 2014 года и белорусской "Плошчи" 2020-го заключается в том, что режим Александра Лукашенко более защищён, чем политическая система, некогда выстроенная Виктором Януковичем. За 26 лет правления глава Белоруссии сумел сформировать идеологию личной власти, собрать лояльные персонально себе силовые структуры и не боится вступать в конфронтацию с визави.