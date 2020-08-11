"На поражение стрелял!" Жителю Бреста прострелили руку за прогулку с собакой

Житель Бреста опубликовал видео, как силовики обстреляли мирных жителей резиновыми пулями. На кадрах видно, к месту скопления горожан подъезжает микроавтобус с открытой дверью. Из него раздаются выстрелы.
Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в КиевеКак полагают эксперты, принципиальное отличие украинского "Майдана" 2014 года и белорусской "Плошчи" 2020-го заключается в том, что режим Александра Лукашенко более защищён, чем политическая система, некогда выстроенная Виктором Януковичем. За 26 лет правления глава Белоруссии сумел сформировать идеологию личной власти, собрать лояльные персонально себе силовые структуры и не боится вступать в конфронтацию с визави.
Люди начинают убегать. Автор видео крикнул девушке, чтобы она не убегала, потому что они просто выгуливают собаку. И тут же закричал сам — от боли. Он снял серьёзную травму руки — на тыльной стороне кисти были видны кости.
— Ты же на поражение стрелял! — крикнул мужчина силовику в машине.
— Это произошедшее вчера на проспекте Машерова, в районе ЦУМа, в километре от места стычек с ОМОНом. Родители были на прогулке с собакой. Остановились узнать, что происходит. Его ранили в ладонь, — рассказал сын пострадавшего.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.