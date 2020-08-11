Минск заявил о готовности доказать Европе факт иностранного вмешательства в дела республики

МИД Белоруссии заявил о зарубежном вмешательстве в ситуацию с протестами после выборов в республике и подчеркнул, что готов предоставить доказательства иностранным партнёрам.

— Готовы к конструктивному, а главное, объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнёрами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Сообщение было опубликовано на фоне ряда заявлений Запада. В МИДе отметили, что Европа сделали слишком поспешные выводы о происходящем, без попытки разобраться и объективно оценить ситуацию.

В дипведомстве заявили, что неоднократно призывали к содействию в проведении выборов, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства, однако вместо этого прозвучали призывы к санкциям.

МИД Белоруссии призвал всех зарубежных партнёров к взвешенному анализу происходящего с всесторонним рассмотрением поступающей информации и порекомендовал не спешить с заявлениями.